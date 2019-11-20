خطة البرلمان: قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة سيكون على أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.

وأشار عمر في بيان صحفى له إلى أن مشروع قانون الجمارك سيكون له نفس القدر من القوة مثل قانون القيمة المضافة وقانون المناقصات والمزايدات، مؤكدا أن مشروع القانون يتلافى عيوب قانون الجمارك الحالي.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية على المستورد والمصدر، ما يسهل عليهم نقل البضائع بكل سهولة وبدون أي معوقات.

كما أوضح أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف أيضا معالجة جميع آثار سلبيات الجمارك، بحيث تصبح مصر من الدول التي تصنف فيها منظومة الجمارك من الفئة الأولى.