خلال حملة تموينية.. إحباط ترويج 22 طن فول "مسوس" في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1002 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط أمين عهدة أحد أفرع الجملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة، بمحافظة القاهرة، لحيازته "22,120" طن "فول" معبأة داخل عبوات غير صالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على حشرات "سوس" وغير مطابق للمواصفات القياسية، تمهيداً لصرفه للبدالين التموينيين.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته "4,147" طن سلع غذائية "جبن أبيض" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بمحافظة الغربية، لتجميعه 60 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام معبأة داخل تنكات وبفحصها ظاهرياً تبين أنها مخلوطة بكميات من المواد البترولية "السولار" والتي تعد من النفايات الخطرة الضارة بالبيئة تمهيداً لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.