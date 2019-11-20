عارض قادة في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في توصية للجنة المختصة بالنظر في الطلبات التي سيُجرى طرحها خلال المؤتمر العام للحزب في مدينة لايبزيج يومي الجمعة والسبت المقبلين:"ارتداء الحجاب يجعل من الفتيات الصغيرات غريبات على نحو واضح، سواء في الملعب أو فناء المدرسة.. نريد الحيلولة دون حدوث ذلك على أية حال".
وأضافت التوصية أن الحزب المسيحي الديمقراطي يراهن في ذلك على إقناع الآباء بعدمإلباس الحجاب لأطفالهم الصغار، وجاء فيها: "لكننا لا نستبعد كإجراء أخير محتمل حظر ارتدائه".
يشار إلى أن مسألة جواز حظر ارتداء طالبات المدارس في ألمانيا للحجاب خلافية، حيث توصلت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) عام 2017 إلى نتيجة مفادها أن هذا الأمر "ربما لا يكون جائزا" وفقا للدستور، مستندة في ذلك إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن مُدرسة ترتدي الحجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا.. توصيات ودعوات لحظر ارتداء الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.