تنتهي اليوم الأربعاء، المهلة الممنوحة لزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي تشهد المفاوضات بشأن تشكيلها عقبات عدة.
وكان غانتس قد اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، في محاولةقد تكون الأخيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي حال انقضاء المهلة الليلة من دون تشكيل حكومة، فستعطي مهلة ثلاثة أسابيع لأعضاء البرلمان "الكنيست"، لكي يتوافق أغلبيتهم على رئيس الحكومة، وإن لم ينجحوا فستذهب
ولا يملك أي من نتانياهو وغانتس الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية، في الوقت الذي يرفض زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان الانضمام إلى أي منهما لمنحه الأغلبية المطلوبة في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا.
ويرفض نتنياهو وغانتس المشاركة في حكومة وحدة وطنية كوسيلة للخروج من الجمود الراهن.
الكنيست
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء مهلة الفرصة الأخيرة بعد ساعات.. إسرائيل تتجه لانتخابات ثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.