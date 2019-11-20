روسيا : الضربات الصاروخية الإسرائيلية ضد سوريا تتعارض مع القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على أهداف في سوريا تتعارض مع القانون الدولي.
اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن روسيا ستستفسر حول ظروف ما وقع.
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف - حسبما أفادت قناة "روسيا
تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وإسقاط معظمها.
ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية غارات على مواقع في سوريا قال إنها
وقال الإعلام الرسمي السوري إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى خسائر بشرية ومادية، جراء سقوط شظايا الصواريخ عقب تصدي الدفاعات السورية لها وإسقاط بعضها.
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