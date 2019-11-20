تجدد الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين في بغداد

تجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت المصادر إن "القوات الأمنية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير".
وأضاف أن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين"،مشيرا إلى "وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين".
إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ألسنة دخان متصاعدة من جسر الأحرار بالعاصمة بغداد ليلة أمس الثلاثاء.
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