روسيا تستنكر الغارات الإسرائيلية على سوريا

أكد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، أن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة وإن موسكو تواصلت مع حلفائها بشأن الواقعة، بحسب وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب عدد آخر في هجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل الثلاثاء الأربعاء، لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

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ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت عشرات الأهداف داخل سوريا، اليوم، فيما وصفه بأنه هجوم انتقامي.