أكد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، أن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة وإن موسكو تواصلت مع حلفائها بشأن الواقعة، بحسب وكالة "إنترفاكس" للأنباء.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب عدد آخر في هجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق.
وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل الثلاثاء الأربعاء، لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
اقرأ أيضاً... قتلى ومصابون في الهجوم الإسرائيلي على سوريا
ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت عشرات الأهداف داخل سوريا، اليوم، فيما وصفه بأنه هجوم انتقامي.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تستنكر الغارات الإسرائيلية على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.