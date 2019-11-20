الصين تستدعي دبلوماسياً أميركياً بعد قرار "الشيوخ" بشأن هونج كونج

استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، دبلوماسياً أميركياً رفيع المستوى وهددت الولايات المتحدة بإجراءات "انتقامية" بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي نصاً يدعم المتظاهرين في هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب إن نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوتشو استدعى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين لتقديم "احتجاج رسمي" و"الاعتراض" على هذا النص.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانج إن هدف الولايات المتحدة "ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر العنيفين المعادين للصين الذين يحاولون زرع الفوضى في هونج كونج من أجل تحقيق هدفها المشؤوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية هونج كونج".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر الثلاثاء بالإجماع مشروع قانون يدعم "حقوق الإنسان والديموقراطية" في هونج كونج ويهدد بإلغاء الوضع الخاص الذي تمنحه واشنطن للمدينة.

Advertisements

اقرأ أيضاً.."الشيوخ الأميركي" يقرّ بالإجماع قانوناً بشأن هونج كونج والصين تندد

ووافق المشرّعون الأميركيون أيضاً على إجراء يحظر بيع سلطات هونج كونج الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.