قال الجيش الأمريكي، الأربعاء، إن اثنين من جنوده قتلا في تحطم مروحية بأفغانستان.



ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن بيان للقوات الأمريكية في أفغانستان أنه جاري التحقيق في سبب تحطم المروحية.



وأضاف البيان أن التقارير الأولية لا تشير إلى أن الحادثة وقعت نتيجة استهداف قوات معادية.



ولم يوضح البيان أي تفاصيل عن موقع الحادثة بالتحديد في أفغانستان.



وسعت واشنطن مؤخراً لفتح نوافذ حوار مع حركة "طالبان" بهدف إنهاء دوامة العنف، في الوقت الذي تصر فيه "طالبان"على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جنديين أمريكيين بتحطم مروحية في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.