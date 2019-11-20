كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 27 شخصا في تجدد الاشتباكات ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة " ايه بي سي نيوز" عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم إنه أصيب 27 متظاهرًا على الأقل في الاشتباكات المتجددة بوسط بغداد.

وقال المسؤولون، إن الاشتباكات وقعت بين الساعة الرابعة والخامسة صباح الأربعاء بالقرب من جسر أحرار في وسط العاصمة. وقد تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بموجب اللوائح.

استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم إلى المنطقة الخضراء المحصنة، مقر الحكومةن ولم تكن هناك وفيات.

وكان المحتجون قد احتلوا جانبًا من الجسر، مع انتشار قوات الأمن على الجانب الآخر.

قُتل 320 محتجًا على الأقل وأصيب الآلاف منذ بدء الاضطرابات في الأول من أكتوبر، عندما خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع غاضبين من الفساد الحكومي وضعف الخدمات الأساسية رغم الثروة النفطية الهائلة للعراق.