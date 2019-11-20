كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: مقتل قيادي بارز بحركة الشباب بغارة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول بالمخابرات الصومالية، مقتل قيادي بارز في حركة الشباب المتشددة، في غارة أمريكية بواسطة طائرة من دون طيار.

وقال المسؤول الصومالي، إن القيادي الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان لديه علاقات وثيقة مع جماعات متطرفة أجنبية، بهدف تنسيق هجمات مستقبلية.

وأضاف: سيارة القيادي قُصفت، الثلاثاء، خارج قرية "كونيا بارو"، التي تسيطر عليها الحركة في منطقة شابيل السفلى، جنوبي الصومال، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

Advertisements

وأكد الجيش الأمربكي الغارة في بيان، مشيرا إلى أنها نُفذت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، موضحا أن عضو حركة الشباب كانت تربطه "علاقات مباشرة" بتنظيم القاعدة.

وأصدر خبراء بالأمم المتحدة تقريرا هذا الشهر، يقول إن حركة الشباب "لا تزال تمثل تهديدا إقليميا كبيرا، وتصنع متفجرات بنفسها في الوقت الحالي".