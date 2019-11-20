كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تويتر": رئيس الوزراء البريطاني يضلل الرأي العام بحسابات مضللة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع تويتر، اليوم الاربعاء، إن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضلل الرأي العام من خلال تغيير اسم أحد حساباته على تويتر.

وقد غيّر حساب المكتب الصحفي لمقر حملة المحافظين، متبوعًا بحوالي 76000 مستخدم، اسمه إلى "factcheckUK" من "CCHQPress" المعتاد الخاص به وتحول صورته الرمزية إلى علامة بيضاء على خلفية أرجوانية.

ولقد أحدث هذا التغيير أثناء مناقشة جونسون لزعيم المعارضة جيريمي كوربين، زعيم حزب العمل، على شاشات التلفزيون الحية.

وقام الحساب الذي أعيدت تسميته بإعادة تغريد الرسومات التي تدعم بيانات جونسون بأنها "حقيقية" وانتقد آخرين من كوربين.

وقالت متحدثة باسم تويتر "تويتر" ملتزم بتسهيل نقاش صحي طوال الانتخابات العامة في المملكة المتحدة".

وأضافت، لدينا قواعد عالمية سارية تحظر السلوك الذي يمكن أن يضلل الناس، بما في ذلك أولئك الذين لديهم حسابات تم التحقق منها. أي محاولات أخرى لتضليل الأشخاص من خلال تحرير معلومات الملف الشخصي التي تم التحقق منها - بطريقة شوهدت خلال مناظرة الانتخابات في المملكة المتحدة - ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية حاسمة.

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وانتقدت أيضا جمعية خيرية حقيقية للتحقق من الحقائق، من غير المناسب والمضلل للمكتب الصحفي المحافظ إعادة تسمية حساب "تويتر" الخاص بك خلال هذا النقاش. من فضلك لا تخطئ في خدمة التحقق من صحة الحقيقة.

وقال حزب العمل إنه كان "عملية احتيال" أظهرت أن المحافظين لا يمكن الوثوق بهم في الحكومة.

ودافع رئيس حزب المحافظين جيمس كليفرلي عن هذه الخطوة. وقال، لقد أوضحنا تمامًا أنه موقع لحزب المحافظين ويتحقق من مزاعم كوربين.

كان وصف الحساب أثناء النقاش هو "التحقق من أعمال CCHQ". بعد انتهاء المناقشة، عاد الحساب إلى علامة حزب المحافظين العادية.

وقبل هذا الجدل، تعهد موقع "تويتر" بتسهيل الإبلاغ عن معلومات مضللة حول عملية التصويت في انتخابات 12 ديسمبر في بريطانيا.

وقال تويتر الشهر الماضي، إنه سيوقف كل الإعلانات السياسية، مما يجعل الانتخابات البريطانية واحدة من أولى الاختبارات الرئيسية للسياسة الجديدة.