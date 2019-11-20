كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 قتيلًا بينهم 7 إيرانيين في الغارات الإسرائيلية على دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، مقتل 11 شخصًا بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفهان حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت دمشق، أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدد من الصواريخ الإسرائيلية فوق العاصمة، قبل أن تصل إلى أهدافها.

وقد هاجمت إسرائيل أهدافا إيرانية وسورية داخل سوريا اليوم الأربعاء"، وذلك بعد يوم من إعلان تل أبيب إسقاط 4 صواريخ فوق الجولان أطلقت من سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية استطاعت تدمير معظم الصواريخ التي أطلقتها طائرات إسرائيلية فوق العاصمة دمشق قبل بلوغ أهدافها.

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وأعلنت إسرائيل أكثر من مرة في وقت سابق أنها نفذت مئات الضربات في سوريا على أهداف لإيران التي تسعى لإقامة قاعدة عسكرية دائمة هناك.

كما استهدفت الهجمات الإسرائيلية على مدار السنوات القليلة الماضي شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيات حزب الله اللبناني المدعوم من طهران.

وفي 12 نوفمبر الجاري، استهدف قصف إسرائيلي منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري في دمشق، مما أسفر عن مقتل ابنه معاذ وشخص آخر.

وتزامنت الغارات مع أخرى في قطاع غزة اغتالت فيها إسرائيل القيادي في الحركة بهاء أبو العطا، مما أسفر عن تصعيد عسكري استمر أياما وانتهى باتفاق تهدئة هش.