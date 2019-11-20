لطيفة رأفت وسلمى رشيد تستحضران أحاسيس “الأمومة” في كليب جديد– فيديو

نادت الفنانة لطيفة رأفت، برفقة الفنانة سلمى رشيد، بتعميم اللباس الموحد على أطفال المدارس، كما هو الحال في منطقة الشمال، كون ذلك ينعكس إيجابا على مظهرهم.

ونشرت رأفت، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو رفقة سلمى رشيد، وهما بجانب أطفال من مدينة طنجة، يستعدون للمشاركة رفقتهما في كليب حول الطفولة.

وقالت رأفت عن نفسها، ونيابة عن سلمى، إنهما كأمهات حديثات، يرغبن في أن يعمم اللباس الموحد على جميع المدارس في المغرب، واصفة الأطفال، الذين أمامها أنهم في قمة الروعة، والنقاء.

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ويحضر الفنانون، لطيفة رأفت، وإيهاب أمير، وأحمد شوقي، ورجاء بلمير، لكليب جديد، يصدر قريبا، حول موضوع الطفولة، بدعوة من المرصد الوطني لحقوق الطفل.

ووجه المرصد دعوة إلى الفنانين المذكورين، من أجل المشاركة في عمل حول الطفل، يعرض ضمن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمدينة مراكش في جلسته الرسمية، التي تترأسها الأميرة لالة مريم.