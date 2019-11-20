دراسة: مغربية من بين أربع نساء تتعرض لعنف مباشر عبر الأنترنت

كشفت دراسة أعلن عن نتائجها أمس الثلاثاء، عن أن امرأة من كل أربع نساء، تتعرضن لعنف مباشر في حياتهن الفعلية نتيجة للعنف عبر الأنترنت.

وكشفت منظمة “امرأة” التي أنجزت الدراسة بدعم من سفارة النرويج بالرباط، وبشراكة مع سبع منظمات أخرى، أمس الثلاثاء، عن نتائج بحثهم العملي، حول العنف ضد المرأة، بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المغرب.

وخلص البحث العملي، الذي استند إلى لقاءات، ومشاورات ميدانية، مع ما يقارب 1800 امرأة ورجل في مختلف أنحاء المغرب، إضافة إلى فاعلين عموميين معنيين، ومقدمي خدمات الاتصال، والتواصل، إلى أن أكثر من نصف الحالات، المبلغ عنها، كان مرتكب العنف مجهولا من طرف الضحية، أو تصرف مع إخفاء هويته.

ولفتت المنظمة المذكورة الانتباه إلى أن أزيد من واحدة من كل أربع نساء، أكدن أنهن تعرضن لعنف مباشر في حياتهن الفعلية نتيجة للعنف عبر الأنترنت.

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علاوة على ذلك، خلص البحث المذكور إلى أن واحدة فقط من كل عشر نساء، من بلغن السلطات العمومية عن العنف المعلوماتي، الذي تعرضن له.

وبين البحث، أيضا، أن أربع حالات تمت فيها محاكمة ضحية العنف المعلوماتي، بتهمة علاقات جنسية غير مشروعة، كما سجلت ثماني حالات لمحاولات انتحار الضحايا، مقابل تسع حالات فقط، التي تم فيها اعتقال المشتبه فيهم.

وجاء في نتائج البحث-العملي، حسب منظمة “أمرأة”، أنه من أجل التصدي لهذا النوع من العنف، وجب وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الأفعال ومحاسبة الدولة، على التزاماتها بتوفير إجابات عن هذا العنف.

يذكر أن هذا البحث العملي، سعى إلى تدارس، وتحليل تجارب النساء مع العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما في ذلك المضايقات، والتهديدات، والابتزاز، والنشر غير المتوافق عليه للصور الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والأنترنت، والهواتف، وغيرها.