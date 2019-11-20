عريقات لـ”اليوم 24″: محمد السادس أول من وقف ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل- فيديو

فيديو: يونس الميموني
قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الملك محمد السادس أول من وقف ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وأوضح عريقات في تصريح لـ”اليوم24″، أن العديد من الدول العربية وقفوا ضد قرار ترامب، معتبرين أن القدس جزء من الثرات العربي والإسلامي.
وقال عريقات: “نريد من القادة العرب الحديث مع واشنطن بلغة المصالح التي لا تفهم سواها”، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لا يمكن الاعتماد عليها.
وأبرز عريقات أن القيادات الفلسطينية، جلست مع الإدارة الأمريكية لأزيد من 37 مرة في سنة 2017 دون التوصل لأي نتيجة.
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