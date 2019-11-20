تحالف جديد بين “تيار المستقبل” و”البيجيدي” ضد “الأحرار” يقود إلى انتخاب رئيس مؤسسة التعاون لمراكش الكبرى

قادَ منتخبين محسوبين عن تيار المستقبل الذي يقود معركة قضائية ضد تيار بنشماس في حزب الأصالة والمعاصرة، ومنتخبين آخرين عن حزب العدالة والتنمية تحالفا واسعًا جديد في مدينة مراكش، بعد تحالف جهة الشمال بين الحزبين أدى انتخاب المكتب المسير لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وعلم “اليوم24” من مصادر من داخل “تيار المستقبل” أنّ منتخبين من تيار المستقبل وحزب العدالة والتنمية قادوا تنسيق قبلي لتصويت لصالح “عبد رزاق أحلوش” رئيس جماعة “السويهلة” لظفر برئاسة مؤسسة التعاون لمراكش الكبرى خلال مؤتمرها المنظم صباح يوم الثلاثاء بمدينة مراكش وذلك ضد مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار “إسماعيل البرهومي” رئيس جماعة “حربيل” الذي حضي فقط بـ10 أصوات.

وأكد مصدر “اليوم24” أنّ مرشح “تيار المستقبل” وحزب العدالة والتنمية حصل على 28 صوتًا مكنته من الظفر برئاسة المؤسسة وأشار أيضًا إلى أن ترجيح كفة مرشح البجيدي ضد مرشح الأحرار كان نتيجة تنسيق ونقاش بيني بين الطرفين، وذكر المصدر، أنه التحالف الجديد بين محسوبين عن تيار المستقبل يُمكن أن يمتد مستقبلا ليشمل عدة مشاريع وبرامج.

وكان لافتًا خلال التصويت، انضمام محسوبين عن حزب “البام” تابعيين لتيار حكيم بنشماش للاصطفاف بجانب مرشح حزب أخنوش إذ صوتوا لصالحه، غير أنّ تحالف “تيار المستقبل” و”البجيدي” غلب الكفة وحسمها، وجاءَ ذلك، تزامنًا، مع مبادرات يقودها “سمير كودار” لضم المزيد من رؤساء الجماعات والمناطق الإقليمية لصف “تيار المستقبل” فيما يفقد حكيم بنشماش تدريجًا هؤلاء المنتخبين الذين أعلنوا ولائهم في الآونة الأخيرة، لتيار المسستقبل، خصوصا بجهة مراكش آسفي.

ووفقًا للقانون التنظيمي المؤسس للجماعات الترابية 113/14 فإنّ مادته 134 تنص على إدراج مؤسسات التعاون للجماعات، ويخول لها القانون المذكور الحق في ممارسة أدوار استراتيجية بين الجماعات المكونة لها، أبرزها تدبير النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات الجماعية، وأيضا أناط بها مهمة معالجة النفايات والوقاية وحفظ الصحة، والإشراف على التطهير السائل والصلب، ومحطات معالجة المياه العادمة، وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، وكذا صيانة الطرق العمومية الجماعية.