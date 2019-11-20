«فوكس» ضد العاملات المغربيات

قبيل انطلاق موسم انتقاء العاملات الموسميات من المغرب للعمل في حقول الأندلس الإسبانية، والذي من المتوقع أنتستقبل فيه إسبانيا، خلال العام الجاري، 16500 عاملة موسمية مغربية، يخوض اليمين الإسباني المتطرف حملةضد تشغيلهن.

وأطلق حزب «فوكس» اليميني المتطرف، الذي احتل الرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة، حملة ضدتشغيل العمال الفلاحيين المغاربة في الضيعات الإسبانية، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية نهاية الأسبوع.

وعبرالحزب الإسباني عن استغرابه إقدام حكومة الأندلس على تشغيل 19 ألف عامل أجنبي جلهم من المغاربة، فيمايعاني 55 ألفا من أبناء المنطقة البطالة.

ويؤكد الحزب بذلك المخاوف التي أثارها صعوده المفاجئ في الانتخاباتالتشريعية التي جرت الأسبوع الماضي.