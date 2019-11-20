قبيل انطلاق موسم انتقاء العاملات الموسميات من المغرب للعمل في حقول الأندلس الإسبانية، والذي من المتوقع أنتستقبل فيه إسبانيا، خلال العام الجاري، 16500 عاملة موسمية مغربية، يخوض اليمين الإسباني المتطرف حملةضد تشغيلهن.
وأطلق حزب «فوكس» اليميني المتطرف، الذي احتل الرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة، حملة ضدتشغيل العمال الفلاحيين المغاربة في الضيعات الإسبانية، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية نهاية الأسبوع.
وعبرالحزب الإسباني عن استغرابه إقدام حكومة الأندلس على تشغيل 19 ألف عامل أجنبي جلهم من المغاربة، فيمايعاني 55 ألفا من أبناء المنطقة البطالة.
ويؤكد الحزب بذلك المخاوف التي أثارها صعوده المفاجئ في الانتخاباتالتشريعية التي جرت الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر «فوكس» ضد العاملات المغربيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.