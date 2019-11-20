انتظار سفير إماراتي جديد

Je علم «اليوم 24» أن سفارة الإمارات العربية المتحدة في الرباط مقبلة على استقبال سفير جديد، سيعوّض عليسالم الكعبي، الذي غادر الرباط شهر أبريل الماضي بشكل غير معلن وغامض.

وقالت مصادر مطلعة إن العلاقاتبين البلدين ستعرف انطلاقة جديدة، حتّمت التخلي عن فكرة عودة الكعبي بضعة أيام قبل تعويضه، حيث جرى تفهمجميع التحفظات وأسباب التوتّر التي انعكست على العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة.

وعلم «اليوم 24» أنالأمر لا يقتصر على السفير، بل سيشمل التغيير عددا من مسؤولي السفارة ممن يرجح أنهم كانوا جزءا من المشاكلالصامتة بين البلدين. وأكدت المصادر أن تغطية إحدى قنوات أبوطبي ديربي الدار البيضاء الأخير كانت مجرد خطوةأولى في شراكات أخرى مقبلة.