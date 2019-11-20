هبات ملكية إلى ضريح مولاي علي الشريف بالريصاني والزاوية القادرية بكلميمة

أشرفت لجنة ملكية، اليوم الثلاثاء بإقليم الرشيدية، على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة ضريح مولاي علي الشريف بالريصاني، والزاوية القادرية بقصر توروك بالجماعة الترابية ملعب، وذلك بمناسبة الذكرى ال21 لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني.

وتم تسليم هبة ملكية إلى مقدم ضريح مولاي علي الشريف بالريصاني، وأخرى إلى مقدم الزاوية القادرية بالجماعة الترابية ملعب، خلال حفلين دينيين أقيما بهذه المناسبة.

وحضر هذين الحفلين، على الخصوص، والي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، ورئيس المجلس العلمي المحلي بالرشيدية، والمندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وناظر الأوقاف، ورئيس محكمة الاستئناف بالرشيدية، ورئيس المجلس الإقليمي، وعدد من المنتخبين، وشخصيات أخرى.