الناصرة: حريق في سيارتين وأضرار بمنزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في سيارتين بالقرب من منزل في حي خلة الدير بمدينة الناصرة، الليلة الماضية.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على إخماد الحريق الذي طال أجزاء من المنزل القريب بسبب الرياح. وعملت الطواقم على منع انتشار الحريق وإخماده ولم يبلغ عن إصابات".
وأكد أنه "يجرى تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بما في ذلك إمكانية إضرام نار بشكل متعمد".
يذكر أن حافلة ركاب احترقت خلال وقوفها في أحد الشوارع في قرية كفر كنا المجاورة، دون وقوع إصابات فجر أمس، الثلاثاء.
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