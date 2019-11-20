شفاعمرو: حريق هائل قرب منازل مأهولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق هائل في منطقة وعرية بالقرب من منازل مأهولة بالسكان في مدينة شفاعمرو، الليلة الماضية.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "طواقم عديدة من محطة الجليل المركزي عملت حتى ساعات الفجر على إخماد الحريق، وأقامت خط حماية لمنع وصول ألسنة النيران إلى المنازل القريبة بعد انتشار النيران بسبب الرياح الشديدة. ولم يبلغ عن إصابات".
وعادت سلطة الإطفاء والإنقاذ وحذرت مجددا المواطنين من إشعال النيران هذه الأيام في المناطق المفتوحة، نظرًا لحالة الطقس والرياح الشديدة التي ترافق حالة الجفاف.
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