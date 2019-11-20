تركيا تواصل تصدير الإرهاب لأوروبا وترحيل امرأتين من "داعش" إلى هولندا

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

كشف مكتب المدعي العام في هولندا، الأربعاء، عن اعتقال امرأتين تنتميان إلى تنظيم "داعش" في سوريا بعد وصولهما إلى البلاد قادمتين من تركيا التي قامت بترحيلهما.



وذكر مكتب الادعاء العام، في بيان، أنه تم توقيف السيدتين بتهم إرهاب عقب وصولهما إلى مطار سخيبول في أمستردام.

وبين البيان أن الادعاء العام الهولندي قال إن "امرأتين عائدتين من ميادين قتال تنظيم (داعش) في سوريا قامت تركيا بترحيلهما، جرى اعتقالهما مساء الثلاثاء لدى وصولهما إلى مطار سخيبول".

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وأضاف أن السيدتين اللتين يشتبه في مشاركتهما في منظمة إرهابية اعتقلتا من قبل الشرطة العسكرية الملكية الهولندية (التي تحرس المطارات والموانئ) قبل تسليمهما إلى الشرطة.

وبحسب الادعاء العام فإن إحداهما تبلغ من العمر 23 عاما ولديها طفلان أحدهما في الثالثة من عمره والثاني في الرابعة، وتم توقيفهم في يناير/كانون الثاني عام 2018 في تركيا،

أما المعتقلة الثانية فتبلغ من العمر 25 عاما وقدمت تقارير إلى السفارة الهولندية في أنقرة في أكتوبر/تشرين الأول، طلبت فيها الحصول على مساعدة قنصلية للعودة.

وستمثل الامرأتان أمام محكمة مدينة روتردام الجمعة.