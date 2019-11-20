شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أحد وجهاء ريمة ومرافقه في معارك نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافة ريمة، اليوم الأربعاء، باستشهاد شيخ ومرافقه من أبناء المحافظة في معارك نهم شرق صنعاء.

وبحسب المصادر، فإن "الشيخ القائد المجاهد البطل، احمد حميد الذارعي استشهد ومرافقة البطل عمرو خالد الزودي وهما يؤديان واجبهما الوطني في جبهة نهم. Advertisements يذكر ان الشيخ أحمدحميد الذارعي أحد الوجهاء البارزين بمحافظة ريمة. ويشارك أبناء ريمة بالمعارك ضد مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات المستعرة.

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