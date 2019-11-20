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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدير استخبارات بالداخلية العراقية في تفجير منزل مفخخ والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 نوفمبر 2019
قتل مدير استخبارات في وزارة الداخلية العراقية، مساء الثلاثاء، إثر تفجير منزل مفخخ خلال ملاحقة عناصر بتنظيم "داعش"، شمالي البلاد، بحسب مصدر أمني.
وقال ضابط شرطة برتبة نقيب لوكالة "لأناضول" التركية، إن مدير استخبارات "أفواج صلاح الدين" التابعة لوزارة الداخلية، المقدم أحمد العنزي، لقي مصرعه في تفجير منزل مفخخ غربي مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين (شمال).
وأضاف المصدر أن "العنزي" كان يقود قوة اقتحمت المنزل المفخخ الذي كان يشتبه بأن مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي يتخذونه مقراً لهم.
وفي العام 2017 أعلن العراق الانتصار على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد اجتاحها "داعش" صيف 2014.
لكن التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات التي كانت تتبعها قبل 2014.
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