مليشيا الحوثي تعزز من تشديداتها الأمنية بصنعاء خوفا من انتفاضة وشيكة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

قالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي عززت من تشديداتها الأمنية في العاصمة صنعاء ومداخلها الرئيسية.



وأضافت المصادر أن المليشيا أحاطت تحركات قياداتها بسرية تامة، خوفاً من اندلاع انتفاضة وشيكة مماثلة لما يجري في ايران ولبنان والعراق.

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ووفق المصادر، تزامنت التشديدات الأمنية للمليشيات مع حملة ترهيب واستعراض لدورياتها ومسلحيها في شوارع العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية في المناطق التي تسيطر عليها.

هذا ولم تخفي قيادات حوثية مخاوفها من تداعيات الانتفاضات الشعبية في العراق ولبنان وايران التي قد تمتد اليهم، وسارعوا بوصفها بـ"المؤامرة الصهيونية والامريكية" كما ورد على لسان القيادي الحوثي المدعو محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر.

واختطفت المليشيا عدداً من الناشطين والمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية في إطار استنفار الجماعة ضد احتمالات انتفاضة شعبية وشيكة.