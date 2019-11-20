شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حوثي على مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن استهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأوضح مصدر عسكري ميداني عن قيام عناصر المليشيات بشن عمليات إستهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي ، بإستخدام قذائف مدفعية الهاون الثقيلة. Advertisements وطبقاً للمصدر فقد قامت المليشيات بإطلاق النار بشكل مكثف على مواقع القوات في المنطقة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والرشاشة من عيار 14.5 ومن عيار 12.7 ومن سلاح البيكا. كما قامت قناصة المليشيات بفتح نيران أسلحتها والقيام بعمليات قنص متقطع على مواقع أخرى في ذات المنطقة. وتأتي هذه الخروقات المتواصلة في الوقت الذي تشن المليشيات هجمات واسعة على مديرية التحيتا وتحاول التقدم نحو مواقع القوات المشتركة بهدف السيطرة على المنطقة ، لكن إستماتة مقاتلي القوات المشتركة حالت دون تمكن المليشيات من إحراز أي تقدم يذكر.

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