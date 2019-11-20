شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تُجدد خروقاتها في حيس جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 جددت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مناطق في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية قيام مليشيات الحوثي قصفت مناطق شمال مديرية حيس بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وبقذائف الهاوزر بشكل عنيف ومتواصل. Advertisements وأضافت المصادر، أن عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي قامت استهدفت مواقع القوات المشتركة غرب المديرية بقذائف RBG ، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 صوب المواقع. الجدير بالذكر أن المليشيات تواصل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل يومي ، في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه التصعيد الحوثي المهدد لعملية السلام الأممية.

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