شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة “٦.٣” ريختر يضرب المكسيك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:25 صباحًا, 20 نوفمبر 2019 م المناطق_وكالات ضرب زلزال بقوة ٦.٣ درجات على مقياس ريختر المكسيك، صباح اليوم .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 115 كيلومترا جنوب غربي بويرتو ماديرو، وعلى عمق 1ر26 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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