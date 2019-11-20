قتل 6 'دواعش' وضبط صواريخ.. 'الصقور' تعلن تفاصيل عملية أمنية في نينوى

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد متابعة مستمرة لفلول داعش الإرهابية التابعة لولاية نينوى في منطقة سلسلة جبال بادوش وعطشانة وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت خلية الصقور وفريقها التكتيكي يوم الاثنين الموافق 18/11/19 وبعملية استباقية استمرت ليوم الثلاثاء من قتل ستة عناصر من أفراد هذا العصابة والذين كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل".وأضافت الخلية، أنه "ثلاثة منهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، والثلاثة الآخرين يحملون أسلحة كاتمة للصوت، وهم متحصنون داخل إحدى الانفاق في جبال بادوش"، مشيرةً إلى "ضبط ثلاث بندقيات كلاشنكوف و50 عبوة لاصقة محلية الصنة تم تفجيرها داخل النفق، وكاتم صوت عدد ٦، وأربع رمانات هجومية يدوية، و10 صواريخ قاذفة RPG، و15 حشوة قاذفة RPG7".

وتابعت، أنها ضبطت أيضاً " 16 مخزن بندقية M16، و12 مخزن بندقية كلاشنكوف، وأربع عبوات ناسفة (مسطرة) تمت معالجتها، وقناع وقاية ضد المواد الكيمياوية عدد 2، و50 موبايل نوكيا يربط بالعبوات اللاصقة، وموبايل نوع سامسونج كالاكسي عدد ٩، وأسلاك تفجير متنوعة، وثلاثة أحزمة ناسفة معدة للتفجير عدد تمت معالجتها داخل النفق، ومواد حفر انفاق، ومواد لحام (كاويات وسليكون)، وملابس عسكرية (زي الجيش العراقي)، وجهاز حاسوب محمول (لابتوب)".