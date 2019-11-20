حريق في البصرة والدفاع المدني يخمده

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن حريقا اندلع في محافظة البصرة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماده.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد ورود اخبار عن وجود حادث حريق في قضاء القرنة، توجهت فرقة اطفاء مع عجلة حوضية من مركز القرنة، وتبين الحادث احتراق كرفان حرس باب كلية التربية /القرنة".
واضاف انه "تم اخماد النيران ومنع انتشارها الى البناية الكلية بمهنية عالية"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاع الحريق هو تماس كهربائي داخلي".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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