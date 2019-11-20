أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، ان 17 محصولاً نباتياً ممنوعة من الاستيراد لوفرتها محليا، داعية هيئة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والجهات الرقابية الصحية الى تشديد الاجراءات من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لـ الخليج 365 ان" 17 محصولاً نباتياً ممنوعة من الاستيراد لوفرتها محليا، مبينا ان هذه المحاصيل شملت "الطماطة والخيار والبطاطا والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والذرة الصفراء والتمر والرقي والبطيخ والثوم والبصل الاخضر والشجر والرمان"، اضافة الى محصولي الحنطة والشعير"، فضلا عن المنتجات الحيوانية من"بيض المائدة والدجاج والاسماك".

واضاف النايف ان "الاكتفاء الذاتي جاء نتيجة للدعم الذي قدمته الوزارة للفلاحين والمزارعين سواء كان بالمستلزمات الزراعية من بذور واسمدة ومبيدات وتقانات حديثة، فضلاً عن توفر الحصة المائية التي ساهمت في تشجيع الفلاحين على زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً والتي افضت نتائجه بتوفير ١٧ محصولاً زراعياً طوال العام".

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واشار النايف الى ان "العام الحالي ٢٠١٩ عاماً كان حافلاً بزيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وبأمتياز"، مبيناً بأن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلاً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أوشحة المنتج الزراعي المحلي".

ودعا "هيئة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والجهات الرقابية الصحية الى تشديد الاجراءات من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي".