رسمياً.. 'السبيشال وان' مدرباً لتوتنهام

وذكر النادي، عبر موقعه الرسمي، أن مورينيو "أحد أنجح المدربين في العالم، حيث فاز بـ25 لقبًا كبيرًا، كما يشتهر ببراعته على المستوى التكتيكي"، بحسب موقع "كورة".

وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام: "جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير على الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني".



وأضاف: "لقد حصل على تقدير كبير في كل فريق قام بتدريبه.. نعتقد أنه سيمنح توتنهام طاقة إيجابية وحماسا في غرفة الملابس".

وكان نادي توتنهام أعلن، مس الثلاثاء، إقالة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، بسبب تراجع النتائج.