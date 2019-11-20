رسمياً.. 'السبيشال وان' مدرباً لتوتنهام

2019-11-20 | 08:03
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أعلن نادي توتنهام الانكليزي رسمياً، الأربعاء، تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعقد يمتد حتى عام 2023.
وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام: "جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير على الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني".
وأضاف: "لقد حصل على تقدير كبير في كل فريق قام بتدريبه.. نعتقد أنه سيمنح توتنهام طاقة إيجابية وحماسا في غرفة الملابس".
وكان نادي توتنهام أعلن، مس الثلاثاء، إقالة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، بسبب تراجع النتائج.
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