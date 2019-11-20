القوات المسلحة الإماراتية تعتزم شراء 5 طائرات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، اعتزامها شراء طائرتين من نوع "جلوبال آي" للإنذار المبكر والتحكم و3 طائرات للتزويد بالوقود. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019. وقال البلوشي إن هناك نية للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة شراء طائرتين إضافيتين من نوع"جلوبال آي" G 6000-SRSS للإنذار المبكر والتحكم من شركة ساب السويدية. وأضاف: "وكذلك 3 طائرات تزود بالوقود من نوع 330MRTT من شركة إيرباص Airbus". وأشار إلى أن ذلك يأتي "انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الإمكانيات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة بهدف زيادة قدراتها وتطويرها لمواكبة التطور والتحديث للوصول لمستوى أحدث الجيوش في العالم".

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