المرصد السوري: مقتل 11 بينهم 7 أجانب جراء غارات إسرائيلية على دمشق

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/11/20 12:10 م بتوقيت أبوظبي
قصف صاروخي سابق في سوريا - أرشيفية
قُتل 11 مسلحا بينهم 7 أجانب وأصيب 4 مدنيين، الأربعاء، في الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد مواقع تابعة للجيش السوري وقوات إيرانية في دمشق.
وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس: "لا يمكننا أن نجزم ما إذا كان المقاتلين غير السوريين إيرانيين أو (مقاتلين) من جنسيات مختلفة موالين لإيران".
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وكالة الأنباء السورية إن شخصين قُتلا وأصيب آخرون، جراء الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غربي دمشق.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري "أنه في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم الأربعاء قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل، ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ".
وأضاف المصدر العسكري أن منظومات الدفاع الجوي السورية تصدت للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.
وأشار المصدر إلى أنه لا يزال العمل مستمرا لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان.
بدوره، ذكر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل الأراضي السورية تشمل صواريخ أرض-جو ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية وذلك ردا على إطلاق الصواريخ أمس من سوريا نحو إسرائيل.
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