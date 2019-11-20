السلطات اللبنانية تفرج عن الموقوفين في اشتباكات رياض الصلح

أفرجت السلطات اللبنانية، الأربعاء، عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم في "ثكنة الحلو" إثر الاشتباك بين المحتجين والقوى الأمنية في ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت مساء الثلاثاء.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، وقعت الاشتباكات، مساء الثلاثاء، وأسفرت عن إصابة ٥ أشخاص وتوقيف ١٢ آخرين من الناشطين ونقلهم إلى "ثكنة الحلو" التابعة لقوى الأمن الداخلي في بيروت.

ووقعت المواجهات بين قوى الأمن اللبناني ومتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، خلال محاولة المحتجين منع البرلمان من عقد جلسته لمناقشة قانون العفو العام.

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وقطع متظاهرون لبنانيون الطرق المؤدية إلى مقر مجلس النواب في بيروت، الثلاثاء، فيما تدخلت قوات الأمن لمنعهم من التوجه لساحته.

وانطلقت دعوات للمشاركة فيما تمت تسميته "ثلاثاء الغضب"؛ رفضا لانعقاد الجلسة التشريعية المقررة الثلاثاء، والتي سبق وتم إرجاؤها منذ الأسبوع الماضي على وقع غضب المتظاهرين.

واستقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر/تشرين الأول في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة ضد نخبة حاكمة متهمة على نطاق واسع بالإشراف على فساد الدولة المتفشي، وتوجيه لبنان نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ حرب 1975-1990.