13 قتيلا من الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان

قُتل 13 عسكريا أفغانيا في هجوم لحركة طالبان على قاعدة عسكرية في مقاطعة قندوز شمالي البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية فإنه "ما لا يقل عن 13 من أفراد القوات الأفغانية قتلوا وأصيب 5 آخرون في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية في مقاطعة قندوز مساء الثلاثاء".

وحتى الساعة 8:20 ت.غ لم تعلن السلطات رسميا عن الحادث.

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وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.