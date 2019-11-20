تركيا تصدر الإرهاب لأوروبا بترحيل امرأتين من "داعش" إلى هولندا

واصلت تركيا ابتزاز أوروبا عبر تصدير إرهابيي داعش إلى بلادهم بترحيل امرأتين تنتميان للتنظيم إلى هولندا.

وكشف مكتب المدعي العام في هولندا، الأربعاء، عن اعتقال امرأتين تنتميان إلى تنظيم "داعش" في سوريا بعد وصولهما إلى البلاد قادمتين من تركيا التي قامت بترحيلهما.

وقال مكتب الادعاء العام، في بيان، إنه تم توقيف السيدتين بتهم إرهاب عقب وصولهما إلى مطار سخيبول في أمستردام.

وأوضح البيان أن الادعاء العام الهولندي قال إن "امرأتين عائدتين من ميادين قتال تنظيم (داعش) في سوريا قامت تركيا بترحيلهما، جرى اعتقالهما مساء الثلاثاء لدى وصولهما إلى مطار سخيبول".

وأضاف أن السيدتين اللتين يشتبه في مشاركتهما في منظمة إرهابية اعتقلتا من قبل الشرطة العسكرية الملكية الهولندية (التي تحرس المطارات والموانئ) قبل تسليمهما إلى الشرطة.

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ووفق الادعاء العام فإن إحداهما تبلغ من العمر 23 عاما ولديها طفلان أحدهما في الثالثة من عمره والثاني في الرابعة، وتم توقيفهم في يناير/كانون الثاني عام 2018 في تركيا،

أما المعتقلة الثانية فتبلغ من العمر 25 عاما وقدمت تقارير إلى السفارة الهولندية في أنقرة في أكتوبر/تشرين الأول، طلبت فيها الحصول على مساعدة قنصلية للعودة.

وستمثل الامرأتان أمام محكمة مدينة روتردام الجمعة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت محكمة هولندية إن على الحكومة أن تساعد بجدية في إعادة أطفال النساء اللواتي التحقن بتنظيم "داعش" في سوريا، لكن دون الحاجة إلى إعادة الأمهات.

وجاء الحكم بعد أن رفع محامون يمثلون 23 امرأة تنتمي لتنظيمات إرهابية دعوى قضائية الأسبوع الماضي يطالبون هولندا بإعادتهن مع أطفالهن الـ56 من معسكرات الاعتقال في شمال سوريا.

وعقب العدوان التركي على شمال شرق سوريا الذي رفضته أوروبا، ابتز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول الغرب بعودة إرهابيي داعش إلى بلادهم التي ترفض الأمر وتعدهم "قنابل موقوتة".

وبالفعل، نفذت أنقرة تهديداتها وبدأت ترحيل دواعش إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليوم هولندا.