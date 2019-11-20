قائد الجيش الجزائري: ليس لنا طموحات سياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعرب قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عن رضاه على التظاهرات الشعبية التي خرجت في الأيام الأخيرة والداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية ووقوفها إلى جانب مرافقة الجيش للعملية السياسية بهدف الخروج من الأزمة.



و جدد قايد صالح في كلمة له من الناحية العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة (جنوب غرب البلاد) على عدم «وجود أية طموحات سياسية للجيش وقياداته أو أية أهداف أخرى غير الوطنية».

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على أن الجيش «يتعامل دوماً مع الشعب بالفعل والعمل وليس بالقول فقط»، مشيراً في السياق إلى أن الشعب الجزائري «أدرك خلفيات الأطراف الحاقدة المنزعجة من لحمة الجيش والشعب».

وأشاد قائد الجيش الجزائري بـ«الهبة الشعبية عبر كافة ربوع الوطن، والتي خرجت في أروع صور التفاف الشعب حول جيشه، وخرج بهتافات وشعارات تدعو بقوة للتوجه إلى صناديق الاقتراع». وقال نائب وزير الدفاع الجزائري: «إن العصابة ومن والاهم فقدوا كل علاقة مع تاريخ الشعب ومبادئه الوطنية» في إشارة إلى رموز نظام بوتفليقة والدولة العميقة.

وأكد أن «اللحمة بين الشعب والجيش كاملة الأركان لا انفصام لها، والشعب أدرك أن جيشه متمسك ببقائه في حضنه». وبالتوازي مع التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات الرئاسة، خرجت أخرى في عدد من محافظات البلاد شارك فيها آلاف الجزائريين تعبيراً عن دعمهم لحل الأزمة السياسية عن طريق صناديق الاقتراع، ووقوفهم إلى جانب إصرار المؤسسة العسكرية والرئاسة على انتخابات 12 ديسمبر المقبل. وعبر بعض المتظاهرين في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن خشيتهم من بقاء البلاد دون رئيس إلى «أجل غير مسمى».