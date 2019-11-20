"الخليج": عندما تقول القاهرة «لا» للتهديدات الأمريكية فهي تدافع عن حريتها وسيادتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

القاهرة واشنطن - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن "الولايات المتحدة تهدد مصر بالعقوبات إذا ما قررت شراء طائرات روسية طراز «سوخوي 35». مصر ردت بأنها دولة ذات سيادة وترفض تلقي تعليمات من دول أخرى فيما يخص سياساتها الداخلية والخارجية، مؤكدة أن الصفقة مستمرة ولن يتم إيقافها تحت أي ظرف".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365"- "تهديد واشنطن بانتهاك سيادة مصر واستقلالية قرارها ليس مستغرباً فهي فعلت وتفعل ذلك مع كثير من دول العالم. وهنا هي تسعى لكسر إرادة مصر وسلبها حقها في ممارسة سيادتها وقرارها المستقل في أن تختار السلاح الذي يوفر لها أمنها، وبالأسعار التي تناسبها، كي لا تبقى رهينة تحكم أمريكا بنوع السلاح وفاعليته وسعره.

وتابعت "سلاح التهديد وفرض العقوبات والحصار، اعتادت أمريكا استخدامه ضد كل من يقول لها «لا»، أليست هي من يرسم خطوط السيطرة على العالم لتطويعه كي يبقى رهن سياساتها، وكي تبقى المهيمن على النظام العالمي.

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أليست هذه العقوبات التي تتم خارج القانون الدولي، هي التي تؤدي بنتائجها الكارثية على الشعوب إلى وفاة آلاف البشر وخصوصاً الأطفال، بسبب نقص الدواء والغذاء، كما حصل في أكثر من دولة من دول العالم وفي منطقتنا.

وبينت أن "العقوبات الأمريكية ليست جديدة، فهي في صلب سياساتها الدولية، لجأت إليها ضد فرنسا العام 1915 للمرة الأولى عندما استخدم بنك «بي أن بي» الدولار مقابل عملات غير مسموح بها في الولايات المتحدة. وهي الآن تستخدم الحصار الاقتصادي والعقوبات ضد الكثير من الدول، ومن بينها روسيا والصين، وحتى إن الدول الأوروبية الحليفة لم تسلم منها.

وأشارت إلى أنها لعبة العقوبات والحصار خارج إطار القانون الدولي والشرعية الدولية تمثل في الواقع تهديداً كبيراً ليس لاقتصاديات العالم فحسب، بل ولنسيج السياسة العالمية والعلاقات الدولية، فيما تعتبرها الولايات المتحدة حقاً لها وأملاً في الحفاظ على موقع الدولة المهيمنة، في عالم يشهد تغييرات كبرى، تدخل فيه دول أخرى مثل الصين وروسيا كقوتين مهمتين في النظام العالمي لينتهي بذلك وإلى الأبد التفرد الأمريكي.

واختتمت "سياسة «هراوة العقوبات» لم تنفع هذه المرة في تخويف مصر وترهيبها أو إخضاعها وكسر إرادتها، وعندما تقول القاهرة «لا» للتهديدات الأمريكية، إنما هي تدافع عن حريتها وسيادتها وكرامتها وقرارها الحر المستقل وحقها في الاختيار".