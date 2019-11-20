إتلاف 6325 لغم في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أتلف فريق مسام لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة، بالتنسيق مع قوات التحالف العربي والقوات المشتركة 6325 لغم في الساحل الغربي لليمن.



وتمكن الفريق الهندسي التابع لمشروع مسام، من نزع آلاف الألغام والقذائف والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مناطق ومديريات الساحل الغربي قبل فرارها منها.

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ويعمل الفريق على تطهير المناطق المحررة في الساحل الغربي من حقول الألغام والقذائف والعبوات الناسفة مختلفة الأحجام والأشكال التي زرعتها المليشيات بشكل عشوائي.

يشار إلى أن فريق مسام وبالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي سبق وأن أتلف آلاف الألغام والعبوات الناسفة في الساحل الغربي.

وكانت المليشيات الحوثية الإرهابية ذراع إيران في اليمن قد زرعت كافة مناطق ومديريات ومدن الساحل الغربي بحقول الألغام العشوائية ، وترفض تسليم الخرائط للجنة الأممية لأجل تطهير المناطق منها.

وتهدد الألغام والعبوات الناسفة حياة مئات الآلاف من المواطنين الذين لم يسلموا منها ، وسقط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين ضحايا جراء إنفجار تلك الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية والمزارع والأحياء السكنية وداخل منازل المواطنين.