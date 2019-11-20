شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قتل شخصين وجرح آخرون بغارات إسرائيلية قرب دمشق اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 20، 2019.

وقالت وكالة "سانا" إن قصفا إسرائيليا وقع قرب دمشق وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. Advertisements من جهتها قالت إسرائيل إن غاراتها استهدفت "مصالح إيرانية عسكرية في مطار دمشق". وليلة أمس قصفت إسرائيل مقرات قيادة وقواعد صواريخ ومستودعات أسلحة لفيلق القدس والنظام في سوريا. وأوضحت أنها شنت سلسلة غارات في سوريا على أهداف تتبع النظام وإيران.

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