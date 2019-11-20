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تجدد الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين في بغداد

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أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن "الصدامات بين القوات الأمنية العراقية و​المحتجين​ تجددت في وسط العاصمة ​بغداد​ بعد مرور أيام على هدوء نسبي"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير".

ولفتت الى أن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين"، موضحة "وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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