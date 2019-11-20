تجدد الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين في بغداد

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن "الصدامات بين القوات الأمنية العراقية و​المحتجين​ تجددت في وسط العاصمة ​بغداد​ بعد مرور أيام على هدوء نسبي"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير".

ولفتت الى أن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين"، موضحة "وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين".