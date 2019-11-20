الغارديان: مستوطنات إسرائيل غير قانونية وموقف ترامب بشأنها غير أخلاقي

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا بعنوان "مستوطنات إسرائيل غير قانونية، وموقف ترامب بشأنها غير أخلاقي"، معتبرة أنه "أمر مروع أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر وجود المستوطنات في الضفة الغربية غير قانوني. كما أنه إضافة مخزية لسجل إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

ولفتت الصحيفة الى أن "واشنطن بذلت كل ما في وسعها لمساعدة الحكومة اليمينة الاسرائيلية ومعاقبة الفلسطينيين وللقضاء على حل الدولتين، حيث نقلت سفارتها إلى القدس وأوقفت تمويلها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين واعترفت بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان"، مشيرة الى أن "الإجراء الأخير الخاص بالمستوطنات هو أحدث جهود إدارة ترامب للقضاء على أسس يكفلها القانون الدولي"، مبينة أن "القرار الأميركي يبقى رمزيا بصورة كبيرة، فكل مساعي الرئيس الأميركي لا يمكن أن تغير القانون الدولي".