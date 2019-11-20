سلطات هولندا توقف مواطنتين تنتميان لداعش رحلتهما تركيا

أعلنت النيابة العامة الهولندية عن توقيفها إرهابيتين من مواطنيها، تنتميان لتنظيم "داعش عقب وصولهن إلى مطار سخيبول في العاصمة أمستردام "، بعد ترحيلهما من تركيا.
ولفتت، في بيان، أن "إحداهن لديها طفلين وتقدمت بطلب إلى السفارة الهولندية بأنقرة نهاية تشرين الأول الماضي، أما الثانية فجرى توقيفها بتركيا في كانون الثاني 2018، وستجري إحالة الإرهابيتين إلى محكمة روتردام، يوم الجمعة".
وكانت الداخلية التركية قد أعلنت مؤخرا عن ترحيل إرهابيتين تحملان الجنسية الهولندية إلى بلدهما.
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