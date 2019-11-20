مجلس النواب الليبي يعلق على دعوة واشنطن لحفتر إلى وقف الهجمات على طرابلس

أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري "أننا طلبنا من وزارة الخارجية الأميركية توضيحات حول تصريحات أحد المسؤولين بخصوص وقف هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر على ​طرابلس​".

وأوضح العقوري أن "قرار قيادة الجيش الوطني لتحرير مدينة طرابلس هو نتيجة لفشل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي نص عليه الاتفاق السياسي وهو ما جعل مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس تحت قبضة مجموعات مسلحة، وهو أمر حذرنا منه كثيرا وللأسف دون أن تتلقى تحذيراتنا اهتماما"، مشيرًا الى أنه "وفي النهاية تحركت قواتنا المسلحة لتخليص العاصمة ومؤسساتها من قبضة تلك المجموعات التي هيمنت على مقدرات الليبيين وأصبحت حكومة الوفاق نفسها تحت قبضتها".

ودعت الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق، قائد "الجيش الوطني" الليبي، خليفة حفتر، إلى وقف هجومه على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراح المعترف بها دوليا".

