علّق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "ثمة نكتة سياسية راجت كثيراً في الماضي، وتستمر بفعالية كبيرة راهناً أيضاً في أماكن عدة من العالم:

س: لماذا لا تحدث انقلابات في الولايات المتحدة الأميركية؟

ج: لأنه ليس هناك سفارة أميركية في الولايات المتحدة!".



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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: لماذا لا تحدث انقلابات في أميركا؟ لأنه ليس من سفارة أميركية هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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