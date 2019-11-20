القطان حذر من إحتضان الفكر التكفيري الذي يفرق ويهدم الأمة الإسلامية

حذر رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان من إحتضان الفكر التكفيري الذي يفرق ويهدم الأمة الإسلامية، هذا الفكر الذي يسعى الإستكبار العالمي وعلى رأسهم أميركا الى زرعه بين الشعوب الإسلامية.

وأكد الشيخ القطان خلال كلمة له في بلدة شعث البقاعية بمناسبة الولادة وأسبوع الوحدة الإسلامية، أن أميركا لا تحب المسلمين لا السنة ولا الشيعة منهم، بل ولا تحب أي حر على وجه هذه الارض، فأميركا تحب فقط من يخدم مصالحها، فالشاه المقبور كان مدللا عند أميركا والصهاينة وكثير من دول الخليج لأنه كان عميلاً، أما اليوم أصبح مغضوب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنها تقول فلسطين اولا، ولأن شعارها "لا شرقية ولا غربية وإنما هي ثورة اسلامية"، ولأنها مع حركات المقاومة في كل مكان سيما في فلسطين حيث البوصلة، وفي لبنان حيث ننعم بالأمن والأمان والأستقرار.

وسأل الشيخ القطان الذين يدعون الثورة من أجل الإصلاح ومحاسبة الفاسدين وإستعادة الأموال المنهوبة وإسقاط كل فاسد من أهل السطة، أليس للمقاومة حق على كل لبناني في لبنان؟ أليس لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن كل لبنان ودفاعا عن كل اللبنانيين على أختلاف إنتماءاتهم المذهبية والطائفية والحزبية حق على اللبنانيين؟