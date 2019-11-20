النشرة: طلاب في صيدا نظموا مسيرة بشوارع المدينة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان طلاب عدد من المدارس نظموا مسيرة جابت شوارع المدينة وتوجهت الى تقاطع "ايليا"، الذي بقي مفتوحا امام حركة المرور ، فيما يسود الهدوء التام المدينة مع فتح كل المرافق العامة والمصارف ومحلات الصيرفة ابوابها.
وكانت المدينة قد شهدت ليلا اقفال عدد من الطرق بالاطارات المشتعلة ومنها القياعة والبحري تضامنا مع المحتجين في ساحة رياض الصلح.
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