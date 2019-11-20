كنعان: أتأسف لأننا أصبحنا في زمن ضاعت فيه الحقيقة

اعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إبراهيم كنعان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن أسفه لأننا "أصبحنا في زمن ضاعت فيه الحقيقة وأصبحت فوضى شعارات وفبركات، والأصول واحترامها استثناء و​سياسة​، والبحث عن حلول إنقاذية لمعاناة وأخطار مالية وإجتماعية مدمرة بموازنة بلا عجز وضرائب، وقوانين ضمان شيخوخة ومكافحة فساد، تهمة مربوطة بعفو قمنا بدفنه قبل أن يولد بلا بطولات وهمية".

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